Stadt Gotha säubert Straßen ab April öfter

Die Straßen der Stadt Gotha sollen ab 1. April 2021 häufiger gereinigt werden und es sollen mehr Papierkörbe bereitstehen. So der Tenor eines Beschlusses der Gothaer Stadtrates, den er in seiner jüngsten Sitzung fasste. Mit 31 Ja-Stimmen, ohne Ablehnung oder Enthaltung votierten die Mitglieder des Stadtrates sowohl für eine neue Satzung zur Straßenreinigung und für eine neue Gebührenhöhe.

Sie verdoppelt sich teilweise gegenüber der alten Satzung, die seit 26. Oktober 2012 galt. Es gibt nun 5 statt 3 Reinigungsklassen, in die ein großer Teil des Straßennetzes eingeordnet ist. 15,90 Euro kostet die Reinigung pro Frontmeter jährlich in der höchsten, 4,42 Euro in der niedrigsten Klasse. Zur Vorlage der Verwaltung hatte die CDU-Fraktion im Stadtrat erfolgreich einen Änderungsantrag eingebracht.

Die Satzung sieht nun vor, in der engeren Innenstadt (Buttermarkt, Brühl, Jüdenstraße) sieben Mal die Mülleimer zu entleeren. In der weiteren Innenstadt soll es vier Entleerungen geben. Die Zahl der Papierkörbe an Haupt- und Neumarkt auf 41 und im Bereich Buttermarkt, Brühl, Jüdenstraße auf 64 erhöht werden. Montag, Donnerstag und Samstag sollen in den Straßen der ersten beiden Reinigungsklassen gereinigt werden.