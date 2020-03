Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Gotha schickt zwei Mitarbeiter in Quarantäne

Die Stadtverwaltung Gotha hat zwei Mitarbeiter für 14 Tage in Quarantäne geschickt, weil sie in dem inzwischen als Risikogebiet für das Coronavirus eingestuften Südtirol in Urlaub waren. Sie arbeiten von zu Hause aus. Es liege keine Erkrankung vor. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, die andere Mitarbeiter so gewünscht hätten, um kein Risiko einzugehen, falls sich doch noch Symptome zeigen sollten. Das sagte Knut Kreuch (SPD), der Gothaer Oberbürgermeister, auf Nachfrage. „Wir haben in der Stadtverwaltung einen Krisenstab, der täglich zur aktuellen Entwicklung berät. Außerdem informieren überall Aushänge über das richtige Verhalten“, so Kreuch. Momentan sei nichts planbar. „Wir müssen täglich neu überlegen, was zu tun ist“, sagt der Oberbürgermeister.