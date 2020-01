Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Gotha will neue Hundemarken verschicken

Die Stadt Gotha verschickt neue Grundsteuerbescheide nur noch, wenn sich die Grundlagen dafür geändert haben. Das gelte zum Beispiel bei Grundstückskauf/-Verkauf, wenn sich der Grundsteuermessbetrag (vom Finanzamt festgesetzt) oder der Hebesatz der Stadt Gotha geändert habe. Darauf weist die Abteilung Steuern der Stadtverwaltung hin. Ansonsten gelten für Grundsteuerpflichtige die 2015 versendeten Mehrjahresbescheide.

Ähnlich verhalte es sich bei den Straßenreinigungsgebühren. 2017 wurden diese Bescheide verschickt. Auch hierbei habe es sich um Mehrjahresbescheide gehandelt. Dabei seien auch Zahlungstermine für die Folgejahre angefügt worden.

Die Hundesteuerbescheide der Stadt Gotha seien 2015 an alle gemeldeten Hundebesitzer zusammen mit der Hundesteuermarke verschickt worden. Auch die Festsetzungen in diesen Bescheiden seien weiter gültig, insofern zwischenzeitlich kein neuer Bescheid ergangen sei.

Im ersten Quartal 2020 werde es neue Hundemarken für alle gemeldeten Hundebesitzer geben. Diese sollen per Brief versendet werden. Die Stadtverwaltung erinnert daran, dass die Hundesteuermarken sichtbar am Halsband des Hundes angebracht werden müssen. An deren Form und Farbe lasse sich auf Anhieb erkennen, ob der Hund ordnungsgemäß angemeldet sei.