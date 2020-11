Stadtbibliothek Gotha empfängt weiter Besucher

Bange Tage liegen hinter Nicole Strohrmann, der Leiterin der Stadtbibliothek Heinrich Heine Gotha. Nach den Beschlüssen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs über einen Teil-Lockdown im November zur Eindämmung der Corona-Pandemie sei zunächst nicht klar gewesen, ob Bibliotheken weiter geöffnet bleiben können oder wieder schließen müssen – wie schon im Frühjahr. „Bei uns sind bis zum Anfang der Woche die Telefone heiß gelaufen. Aber da wir ein Bildungsort sind, dürfen wir weiter Besucher empfangen. Das wurde mit der Thüringer Verordnung am Wochenende klargestellt“, ist die Chefin froh.

Voll eingestellt auf Pandemie-Bedingungen

Auf die Pandemie-Bedingungen hatte sich das Bibliotheksteam ohnehin mit der Wiedereröffnung eingestellt: Nur maximal 40 Gäste dürfen sich zeitgleich in den Räumen im Winterpalais aufhalten und immerhin selbst ihre Bücher oder andere Medien auswählen. Sie kommen durch den Haupteingang hinein und verlassen das Gebäude Richtung Hof. So sollen Begegnungen vermieden werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern müsse eingehalten werden. Weil das zwischen dem Standort der Selbstverbucherautomaten und dem derzeitigen Ausgang nicht gewährleistet werden kann, bleiben sie gesperrt. Der Rückgabeautomat im Foyer stehe aber jederzeit zur Verfügung.

Die Selbstverbucherplätze bleiben gesperrt, weil der Mindestabstand zum derzeitigen Ausgang sonst nicht eingehalten werden kann. Foto: Claudia Klinger

„An der Ausleihtheke, aber auch an der Spielestation, am Info-Arbeitsplatz und in der Kinderwelt haben wir Infektionsschutzwände aufgestellt. Die Lernwelt ist ebenfalls weiter nutzbar, allerdings darf an jedem Tisch nur eine Person sitzen“, macht Nicole Strohrmann aufmerksam.

Alle geplante Veranstaltungenkönnen vorerst nicht stattfinden

Die Lernwelt wird insbesondere von Schülern zum Beispiel fürs Recherchieren zu Projektarbeiten oder zum Erledigen von Hausaufgaben genutzt. „Wir haben jetzt viel mit dem Desinfizieren zu tun. Aber das machen wir gern, wenn wir für unsere Nutzer da sein und sie schützen können.“

Abgesagt werden mussten alle Veranstaltungen. Das betrifft zum Beispiel das irische Weihnachtskonzert, das, um Sicherheitsabstände wahren zu können, am 28. November in einer Halle von Avery Dennison im Gewerbegebiet Gotha-Süd stattfinden sollte. „Dieses Unternehmen ist als erste Firma Mitglied im Freundeskreis der Bibliothek und sehr engagiert“, freut es Nicole Strohrmann. Gerade begonnen, müsse auch die Kooperation mit dem Advita-Seniorenzentrum in der ehemaligen Post wieder pausieren. „Mitarbeiter von uns lesen dort vor oder spielen mit den Bewohnern. Die Premiere kam gut an, und wir wollen das natürlich fortsetzen, wenn es wieder erlaubt ist.“

Verwendung des Preisgeldes steht schon fest

Der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen ist zudem die Ehrung der Gothaer als Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen Deutschlands. Der Preis wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutschen Telekom-Stiftung verliehen.

„Es gab nur eine virtuelle Feierstunde aus Hannover, die im Internet nachgeschaut werden kann. Leider durfte auch unsere Veranstaltung in Gotha, zu der wir Kooperationspartner, Leser und Ehrenamtliche aus dem Freundeskreis eingeladen hatten, nicht stattfinden. Wenn es möglich ist, wollen wir diesen Preis aber nächstes Jahr bei einem Bibliotheksfest würdigen“, kündigt die Leiterin an.

Das Preisgeld von 7000 Euro werde schon investiert. Wie das Preisgeld von 10.000 Euro aus der Ehrung als beste Bibliothek Thüringens im vergangenen Jahr wird es für den Aufbau einer Robothek genutzt, mit der junge Nutzer mit Mikroskopen, Animatronik und Bausätzen praxisnah für Technik begeistert werden sollen.

Der virtuelle Festakt kann bei Youtube geschaut werden unter der Adresse: https://tinyurl.com/yxk6ma5p.