Stadtgeschichte ist Thema eines Abends im Gothaer Rathaus

Gotha. Es geht um die Inflation, die vor 100 Jahren die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte sowie um den wohl berühmtesten Gothaer Pädagogen.

In Erinnerung an die urkundliche Ersterwähnung Gothas am 25. Oktober 775 lädt die Stadt Gotha am Mittwoch, den 25. Oktober, um 17 Uhr in den Bürgersaal des Historischen Rathauses zum „Tag der Stadtgeschichte“ ein. Neben der Präsentation des neuen stadtgeschichtlichen Jahrbuchs „Gotha Illustre“ und des Bandes „Moderne Stadtgeschichte(n) und ihre Perspektiven“ widmet sich die Veranstaltung der Hyperinflation von 1923, die vor genau 100 Jahren in Gotha die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte.

Anlässlich des 350. Todesjahres von Andreas Reyher (1601 – 1673) wird ferner das Leben und Wirken des wohl berühmtesten Gothaer Pädagogen näher beleuchtet. Als Schulreformer unter Herzog Ernst dem Frommen hat er auch die Schulpflicht sowie den theologiefreien und stärker praxisorientierten Sachkundeunterricht im Herzogtum eingeführt.

Seine wegweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung sind aber fast völlig in Vergessenheit geraten. Der Hauptvortrag zum „Tag der Stadtgeschichte“ nimmt sich dem Thema an und zeigt anhand neuerer Forschungen, dass Andreas Reyher zu Recht als ein Vorkämpfer der Erwachsenenbildung angesehen werden kann.

