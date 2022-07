Stadtrat Friedrichroda entscheidet über Bebauungsplan für Wohnmobil-Stellplatz

Abriss des alten Gebäudes am Bahnhof Friedrichroda. Die Investoren Manuela und Falk Ortlepp bauen am Standort einen Wohnmobil-Bahnhof.

Friedrichroda. Der Stadtrat Friedrichroda entscheidet bei seiner kommenden Sitzung über mehrere Bauvorhaben.

Der Stadtrat von Friedrichroda kommt am Donnerstag, 7. Juli, 19 Uhr im Wasserwerk, Untere Bachstraße 12, zur Sitzung vor den Sommerferien zusammen. Mehrere Beschlüsse zu überplanmäßigen Ausgaben stehen auf der Tagesordnung. Unter anderem betrifft das den Ausbau des Kindergartens „Waldwichtel“ im Ortsteil Finsterbergen, wo der abschließende vierte Bauabschnitt umgesetzt werden soll. Auch bei der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Tabarzer Straße und von Teilen der Schweizer Straße sowie bei der Erweiterung des Bolzplatzes und des Skaterparks am Schwarzbach in Friedrichroda fallen Mehrkosten an. Außerdem liegt den Ratsmitgliedern der Beschluss des Bebauungsplans für den Wohnmobil-Stellplatz am Bahnhof Friedrichroda vor.