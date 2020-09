Der Plattenbruch am Gottlob ist ein international bedeutsamer Fundort für Fossilien. Die Stadt Friedrichroda will den Hang sichern lassen.

Stadtrat Friedrichroda tagt in der Feuerwache

Viele Jahre nutzte der Stadtrat Friedrichroda die Feuerwache des Kurortes für Sitzungen. Nach langer Unterbrechung kehrt der Stadtrat am Donnerstag, 10. September, dorthin zurück. Im öffentlichen Teil der Ratssitzung, die um 19 Uhr beginnt, soll unter anderem über außerplanmäßige Ausgaben entschieden werden. Das betrifft zum Beispiel Planungsleistung für eine Entwässerungsanlage am Schwimmbad/Sportplatz in Friedrichroda.