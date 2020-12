In der Ohrdrufer Goldberghalle tagt der Stadtrat.

Ohrdruf. In der letzten Sitzung des Jahres soll der Haushaltsplan für 2021 verabschiedet werden.

Stadtrat Ohrdruf tagt in der Goldberghalle

Unter noch strengeren Hygienemaßnahmen trifft sich der Stadtrat Ohrdruf am Donnerstag, dem 17. Dezember, um 18.30 Uhr zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Denn damit alle Anwesenden einen noch größeren Abstand als die mindestens empfohlenen 1,50 Meter einhalten können, wird direkt auf dem Spielfeld in der Goldberghalle und nicht im Sitzungsraum der Halle getagt.