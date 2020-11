Stadtverwaltung Gotha: Termine bitte online

Ins Neue Rathaus in Gotha geht es zum Vordereingang hinein, aber nur mit Mund-Nasen-Bedeckung. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Gotha. Das Bürgerbüro im Neuen Rathaus am Ekhofplatz bleibt erreichbar. Voranmeldung ist gewünscht.

Seit Ende August 2020 hat das Bürgerbüro der Stadt Gotha wieder für die Anliegen der Bürger geöffnet, erinnert die Stadtverwaltung Gotha in einer Mitteilung. Zu diesem Termin sei ein neues Aufrufsystem für die Online-Terminvergabe in Betrieb genommen. Damit könnten für alle Dienstleistungen über die Internetseite: www.gotha.de Termine vereinbart werden. Ist ein Termin erfolgreich angefragt, gebe es eine E-Mail, die zu bestätigen sei. Alternativ könne das Bürgerbüro per E-Mail unter: buergerbuero@gotha.de oder telefonisch unter: 03621/ 222 402 kontaktiert werden.

Die Stadtverwaltung bittet vor Besuch des Bürgerbüros die Terminvereinbarung zu nutzen sowie eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer für Nachfragen zu hinterlegen. So könnten Einwohner bei Terminverschiebungen oder temporären Schließungen einfach und ohne persönliche Begegnung kontaktiert werden. Die sei angesichts der Pandemie-Lage geboten. Ins Neue Rathaus am Ekhofplatz 24 kommt man nur mit Mund-Nasen-Schutz. Vor Betreten ist ein Formblatt auszufüllen. Um Wartezeiten zu vermeiden, kann dies schon ausgefüllt mitgebracht werden.