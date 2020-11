Staffelstab in Gotha übergeben

Zehn Jahre lang stand Andreas Bednarsky an der Spitze der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft der Eisenbahner eG (GWG). Jetzt hat der 63-Jährige seine Amtsgeschäfte an die 24 Jahre jüngere Sabrina Hirschberg übergeben. In einer kleinen Feierstunde bedankten sich Vorstand und Aufsichtsrat für dessen geleistete Arbeit.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurde auf eine große Verabschiedung verzichtet und so trafen sich in der Kulturscheune in der Friedrich-Ebert-Straße, die im vergangenen Jahr nach sechsjähriger Bauzeit eröffnet wurde, neben Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) auch Vertreter von Wohnungsbaugesellschaften, Stadtplaner, Architekten und Denkmalschutzbehörde. In seiner Rede betonte Andreas Bednarsky, dass er nun im Einklang mit allem sei, was einmal gewesen ist. Doch sei ihm das nicht leicht gefallen. Die Genossenschaft sei gut aufgestellt, auch wenn er in seiner Geschichte viele Höhen und Tiefen erlebt hat.

Im Jahre 1909 wurde die Genossenschaft als Solidargemeinschaft der Arbeiter und Beamten der Eisenbahn gegründet. Das erste Wohnprojekt entstand in der „Alten Kolonie“ in der Südstraße, 1926 folgten die Häuser der Gartenstadtsiedlung am Schmalen Rain, die seinesgleichen sucht. Fast 25 Jahre liefen hier die Sanierungsarbeiten, die 2019 beendet wurden. Mehr als 20 Millionen Euro investierte die GWG in das Vorzeigeobjekt, das ohne Fördermittel nicht möglich gewesen wäre. Deshalb bedankte sich Bednarsky auch bei der Stadt und der Wohnstatt, die ihm als Partner bei allen Vorhaben immer zur Seite standen.

Gegenwärtig läuft das Projekt Parkplatz. 59 Stellplätze, darunter 22 mit Ladesäulen für E-Fahrzeuge, sollen hier für die Anwohner entstehen. „Wir werden drei E-Säulen öffentlich zur Verfügung stellen“, sagt Andreas Bednarsky. Es habe lange gedauert, bis sich das entwickelt habe. Es sei gut, dass die Genossenschaft sich des Verkehrsproblems angenommen hat, betont Oberbürgermeister Knut Kreuch. Auch das sanierte Richard-Neuland-Haus am Geschwister-Scholl-Platz, das zum Ärztehaus umgebaut wurde, sei ein Beispiel darin, was die GWG in den letzten Jahren in der Siedlung geleistet habe.

Künftig wird die 39-jährige Sabrina Hirschberg die GWG führen. Die gelernte Wohnungswirtschaftlerin ist seit 1. Mai 2020 in Gotha. „Ich weiß wie man schöne Häuser verwaltet und der Schmale Rain ist meine Lebensaufgabe“, sagt Hirschberg.