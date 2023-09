Staffelstab in Gothaer Feuerwehr planvoll weitergegeben

Gotha. Neuer Ansprechpartner für die Alters- und Ehrenabteilung aller Einheiten der Feuerwehr Gotha organisierte ersten Ausflug.

Zu einem Tagesausflug bei schönstem Spätsommerwetter in Richtung Ruhla trafen sich die Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Gotha nebst Partnern am vergangenen Samstag. Auf die Reisegruppe mit rund 35 Teilnehmenden wartete ein Programm, welches von Mathias Klein von der Siebleber Einheit und mit Unterstützung seiner Frau in den Wochen zuvor zusammengestellt worden war. Wie Brandoberamtsrat Andreas Ritter weiter mitteilt, war es für Mathias Klein die erste Veranstaltung in der Organisation, da er die Funktion des Ansprechpartners für die Alters- und Ehrenabteilung aller Einheiten der Feuerwehr Gotha seit Mai dieses Jahres von Walter Mahr übernommen hat.

Dank und Auszeichnung für das Engagement

Nun war es ihm ein persönliches Anliegen, den Staffelstab ordnungsgemäß und planvoll weiterzugeben, und dafür hat er Mathias Klein gewinnen können. Walter Mahr und seiner Frau Marlis wurden sowohl in der Jahreshauptversammlung, als auch jetzt noch einmal zur Tagesfahrt entsprechende Dankesworte, verbunden mit einer Auszeichnung und ein paar kleinen Aufmerksamkeiten, für ihr Engagement zuteil.

Zur Tagesfahrt am Samstag ging es zunächst zur „Falknerei am Rennsteig“, wo Greifvögel in einer Flugshow für Begeisterung sorgten. Im Anschluss war Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein das Ziel, wo nach Kaffee und Kuchen der Park erkundet werden konnte, bevor der Abend im Restaurant vor Ort bei reichhaltigem Buffet mit Gesprächen verbracht wurde. Gegen 21 Uhr wurde schließlich die Heimreise per Mannschaftstransportwagen angetreten. Finanziert wurde der Tag auch aus Mitteln des Stadtfeuerwehrverbandes Gotha.