Stall geht in Crawinkel in Flammen auf: Alle Hühner sterben

Crawinkel. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Dienstag gegen 20 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Crawinkel im Kreis Gotha zu einem Brand in einem Hühnerstall. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Es entstand ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro, alle Hühner verendeten bei dem Brand.

