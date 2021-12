Stallpflicht für Geflügel im Landkreis

Gotha. Die Vogelgrippe ist in zwei Thüringer Kreisen aufgetreten. Kontakt zu Wildvögeln muss vermieden werden.

Eine Stallpflicht für Geflügel ordnet das Landratsamt des Landkreises Gotha an. Hintergrund ist, dass die Vogelgrippe in den Landkreisen Hildburghausen und Altenburger Land auftrat. Damit ist von einer hohen Seuchengefährdung auszugehen, heißt es Mittwoch in einer Mitteilung.

Geflügelhalter sollen ihre Tiere in geschlossenen Ställen halten. Alternativ sei eine Vorrichtung möglich, die nach oben und seitlich gesichert ist. Kontakt mit Wildvögeln müsse unterbunden werden.

TA-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zudem werden Geflügelhalter aufgefordert, ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels nachzukommen. Der Verkauf von Geflügel im ambulanten Handel werde untersagt. Das betreffe den Kauf von Geflügel auf Geflügelmärkten, Geflügelbörsen oder durch mobile Verkaufsfahrzeuge und die Anlieferung an Geflügelhalter.

Geflügelhalter werden zu erhöhten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen aufgefordert.