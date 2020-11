Der nächste Baustellenstammtisch zur Hauptmarktsanierung, der für den 12. November vorgesehen war, wird angesichts der Verordnungen zum Schutz vor der Pandemie abgesagt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ein weiterer Baustellenstammtisch ist in diesem Jahr für den 10. Dezember um 18.30 Uhr geplant.

Regelmäßig möchte die Stadtverwaltung mit diesem Angebot über die Großbaustelle im Herzen der Stadt informieren. Dringende Fragen rund um das Baugeschehen auf dem Hauptmarkt könnten in der Zwischenzeit dennoch gerne an das Baubüro am Hauptmarkt 36 gerichtet werden, Telefon: 03621/ 510 77 49. Dort ist donnerstags von 16 bis 17 Uhr Sprechstunde.

Für den Termin ist wieder eine Anmeldung nötig per Mail an: tiefbauamt@gotha.de, oder Telefon: 03621/ 222 111.