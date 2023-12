Star Trek und alle guten Dinge: Gothas Stadtschreiber verabschiedet sich

Gotha Gothas diesjähriger Stadtschreiber Thomas A. Herrig begeisterte das Publikum ein Jahr lang mit seinen wöchentlichen Kolumnen mit seiner Sicht auf das Stadtleben und der Menschen in Gotha.

„All Good Things …“, so heißt meine Lieblings-Doppel-Episode von „Star Trek: The Next Generation“, ein Staffel- und Serienfinale, das es in sich hat, denn es spielt auf gleich drei verschiedenen Zeitebenen: der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft der Menschheit – und sie alle laufen parallel auf ein gemeinsames Ende zu. Als schließlich, ohne hier allzu viel verraten zu wollen, alle Science-Fiction-Herausforderungen gelöst und alle Schwierigkeiten überwunden sind, sitzen die Hauptfiguren der Serie gemeinsam an einem Pokertisch und spielen Karten.

„Und der Himmel ist das Limit“, erklärt Captain Jean-Luc Picard den Freunden und Vertrauten an seinem Tisch, den Menschen, die jeden Tag mit ihm in unentdeckte Welten vordringen, sie erforschen und dabei das Beste aus der menschlichen Natur zu machen suchen.

Pokerspielen im 24. Jahrhundert?, werden Sie jetzt vielleicht fragen. Noch mehr aber: Warum ist das hier wichtig? Weil meine Reise in Gotha, als Kolumnist und Stadtschreiber, an dieser Stelle etwas früher endet als geplant, die Stadtverwaltung mich bereits jetzt mit Blick auf einen Termin mit der Druckerei um die Zusammenstellung aller Texte gebeten hat und ich nun vor einer Herausforderung stehe – genau wie die von mir geschätzten Protagonistinnen und Protagonisten in der Zukunft, in Star Trek. Wie gelingt mir hier und heute ein würdiger, ein guter abschließender Text für meine Zeit in Gotha?

Vielleicht genau, wie jenem Serienfinale in Star Trek: gemeinsam mit den Menschen, die mich hier begleitet, unterstützt und offen aufgenommen haben. Stellvertretend für sie – denn alle Namen wären hier so zahlreich, dass sie eine eigene Kolumne füllen könnten – würde ich gerne einen spontanen Abend schildern, den ich kürzlich mit Nicole Strohrmann und Peter Leisner im Irish Pub auf dem Buttermarkt erlebt habe.

Begeisterung und Engagement der Menschen

Wir waren eigentlich in dieser Konstellation gar nicht verabredet und haben uns doch an diesem Abend bei einem Bier zusammengefunden. Ehe ich mich versehe, bittet Peter Leisner mich um ein Resümee meiner Zeit hier in Gotha. „Was war gut? Und, noch wichtiger, was geht noch besser?“ Ich staune und bin begeistert über sein aufrichtiges Interesse an meiner Einschätzung und fange natürlich erst einmal damit an, das viele Gute hier aufzuzählen, die Infrastruktur der Stadt, das Kulturangebot, Freundlichkeit, Begeisterung und Engagement der Menschen – und komme schließlich zu einem Punkt, der mir hochrelevant erscheint: Digitale Sichtbarkeit. So vieles wird angeboten, so vieles hier ermöglicht, bloß – für die jüngere Generation gesprochen – man sieht es nicht immer im Internet, in Sozialen Medien, gar bei TikTok oder in neugierig-machenden Postings auf Instagram.

Deshalb mein spontaner Vorschlag an die Stadt: Ein Digitalreferent muss her; vielleicht sogar besser: ein digitaler Botschafter. Jemand, der von Veranstaltung zu Veranstaltung geht, als Beobachter dokumentiert, sichtbar macht, ankündigt oder Begeisterung weckt, nur das eben in den Sozialen Medien und auf allen anderen digitalen Kanälen. Es wäre ein nächster guter Schritt, um die Stadt zusätzlich kommunikativ voranzubringen. Und er wäre vielleicht vor allem jetzt gut, um Nicole Strohrmann, die mir an diesem Abend gegenübersitzt, etwas weniger stark zu vermissen. Denn sie war und ist bisher eine so wichtige Säule des Kultur- und Bildungsnetzwerkes in Gotha, macht mit ihrer mehrfach preisgekrönten Bibliothek und ihrem großen Engagement sooft so viel möglich, von Klein bis Groß, von Buchverleih über Gaming-Angebot bis hin zur Robothek. Und sie steht für mich stellvertretend für ein modernes Konzept von Mitarbeitenden-Führung, nicht „top-down“, als hierarchisch orientiert, sondern partnerschaftlich, kooperativ.

Das habe ich gleich im Antrittsmeeting bei meiner ersten Begegnung mit dem Team der Bibliothek gespürt. Nicole Strohrmann lässt Mitarbeiter vertrauensvoll machen – auch Fehler – ganz, wie man das heute im Silicon Valley verinnerlicht hat, getreu der dortigen Devise „Better done than perfect“, was für mich so viel heißt wie: Besser mal engagiert anfangen, als beim Warten auf einen perfekten Plan im Stillstand zu verharren.

Insofern ist es natürlich für Gotha ein großer Verlust, dass sie zum Jahresende nach Schweinfurt wechselt. Die Entscheidung passt aber auch zu einer so offenen, interessierten und dauerneugierigen Entdeckerin, wie sie es ist; deshalb wünsche ich ihr an dieser Stelle in bester Schifffahrttradition stets klare Sicht und eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

Unseren gemeinsamen Abschluss im Irish-Pub jedenfalls werde ich so schnell nicht vergessen. Peter Leisner bereichert ihn später noch um so manche spannende Anekdote über Spargel für Königinnen, Begegnungen mit großen Staatsmännern und den Mut, das Engagement, der Menschen hier aus Gotha. Das macht den Abend für mich schließlich zum Sinnbild für die Zukunft:

Ich wünsche der Stadt auch weiterhin Menschen, die keine Angst haben und so, wie Peter Leisner es getan hat, immer wieder danach fragen: Was funktioniert noch nicht? Was können wir noch besser machen? Und genauso wünsche ich Gotha Menschen wie Nicole Strohrmann, die dann mutig darauf reagieren, wie der von mir hochgeschätzte Captain Picard in der Serie und die vor ihnen liegenden Herausforderungen einfach anpacken, machen: „Und der Himmel ist das Limit.“

Es war mir eine Ehre, Ihr Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat 2023 zu sein.