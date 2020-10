Angelika Illner gehört zu den Organisatoren des Bad Tabarzer Gartenstammtischs und auch der Staudenbörse am Dienstag, dem 13. Oktober.

Staudenbörse in Bad Tabarz

Am Dienstag, dem 13. Oktober, lädt der Gartenstammtisch Bad Tabarz um 17 Uhr zu einer Stauden-Tauschbörse in den Hof der Verrückten Schule an der Inselsbergstraße ein. Willkommen seien alle Gartenfreunde, die etwas von ihren Pflanzen abgeben und vielleicht etwas Neues mitnehmen wollen, teilt Angelika Illner, eine der Organisatorinnen, mit. Der Gartenstammtisch wurde im März 2019 ins Leben gerufen und trifft sich monatlich. „Zuletzt war es angesichts der Corona-Beschränkungen nur der harte Kern. Aber zu unserer Staudenbörse möchten wir wieder öffentlich einladen, auch wenn natürlich die Hygieneregeln beachtet werden müssen“, sagt Angelika Illner.