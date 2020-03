Steinbrücke in Mechterstädt wird saniert

Gemeinsam mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser Gotha und Landkreisgemeinden will die Landgemeinde Hörsel mehrere Bauvorhaben in ihren Ortschaften in diesem Jahr vorbereiten und umsetzen. Den Anfang macht die Gemeinde Mechterstädt.

Hier soll den Anwohnern am Montag, 16. März, in einer Bürgerversammlung im Saal des Bürgerhauses „Zum Prinzen Albert“ das Bauvorhaben vorgestellt werden. Der Zweckverband plant in den Bereichen Bergstraße, Langenhainer Weg und Lauchaer Straße die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen. Des Weiteren sollen hier die Fußwege instand gesetzt werden, wie Bürgermeister Rainer Rudloff (Freie Wähler) erklärte. Diese Arbeiten übernimmt die Landgemeinde. Die Baumaßnahme geht über zwei Jahre, kündigte der Hörsel-Bürgermeister an. Mit im Boot seien auch die Thüringer Energienetze, die ebenfalls die Leitungen in dem Wohngebiet erneuern wollen. Bei der Bürgerversammlung sollen auch entsprechende Sperrungen und Umleitungen angesprochen werden.

Eine weitere Baustelle, die in diesem Jahr in Mechterstädt beginnen wird, ist die Oberflächensanierung der Brücke über die Hörsel. „Wir haben dazu einen Antrag auf Fördermittel gestellt“, sagt Rainer Rudloff. Die Stein- und Stahlbrücke weist an einigen Stellen kaputte Stellen an den Steinen auf, die nun saniert werden sollen. Wann mit der Sanierung begonnen werden soll, steht noch nicht fest. Rudloff rechnet aber noch im Frühjahr damit.

In der Gemeinde Hörselgau soll die Fröttstädter Straße grundhaft saniert werden. Die Baumaßnahme läuft ebenfalls über zwei Jahre. Der Zweckverband will die Wasser/Abwasserleitungen erneuern, die Thüringer Energienetze die entsprechenden Versorgungsleitungen, die in den Fußwegen in die Erde gebracht werden sollen. Die Ohra Energie GmbH Fröttstädt übernimmt die Hausanschlüsse, die Gemeinde Straßenbeleuchtung und Fußwege. Baubeginn ist im Frühjahr geplant. Dabei kann es abschnittsweise zu Sperrungen kommen.