Sterne und Planeten in der Bar

Sterne und Planeten zieren jetzt das Berghotel Friedrichroda, nicht am Firmament, sondern ganz real als Bilder gemalt von Philipp Grüßner. Der Friedrichrodaer stellt jetzt seine Malerei im größten Haus des Kurortes und der größten Herberge Thüringens aus, in der Bar des Ahorn-Berghotels.

Wo sonst Fotos zu sehen waren, wecken nun Grüßners Gemälde die Aufmerksamkeit der Gäste. Es sei durchaus denkbar, dass die Ausstellung auf das ganze Haus erweitert werde, sagt Hoteldirektor Bernard Ribberink. An Fotos gehen Gäste zumeist achtlos vorbei, bemerkt er. So wolle das Hotel der Malerei einen Raum geben und Künstlern aus der Umgebung eine Plattform bieten.

Für den jungen Philipp Grüßner sind das sonnige Perspektiven. Zum Auftakt hat er Bilder wie „Tanz der Planeten“ oder „Nordlichter“ ausgewählt. „Ich mag Planeten und Träume“, sagt der 29-Jährige über seine bevorzugten Motive. Sie spiegeln sich in seiner Malerei wider, mitunter surreal wie in „Schaukel des Lichts“. Darin schwingt ein Kind. Es stehe für „uns alle“, sagt Grüßner, der gerne Spiegelungen einsetzt, um den Ausdruck seiner Malerei zu verstärken.

Grüßner ist, was das Malen betrifft, ein aufstrebender Komet der regionalen Künstlerszene. Mit seiner „Bunten Bude“ hat er in der Friedrichrodaer Innenstadt für Aufsehen und Zulauf gesorgt. In Bad Tabarz, in der Begegnungsstätte Kukuna konnte er dieses Jahr einem größeren Kreis seine Arbeiten zeigen. „Ich bin für sämtliche weitere Ausstellungen offen“, sagt der 29-Jährige. Das hat Hoteldirektor Ribberink gehört.

Das Malen sei für ihn ein Sprachrohr seine Gefühle, sagt Grüßner. Dem widme er sich, seit er denke könne. Nach einer Erkrankung 2015/2016 habe er sich dem Malen verstärkt zugewendet. „Ich therapiere mich durch das Malen.“ Dabei geht er unorthodox zu Werke, indem er die Farbe mit Spachtel aufträgt oder mit Acryl malt, Spritzpistole oder Spraydosen einsetzt. Alles, was er in die Hände bekomme, setze er ein. Das Ergebnis überzeugt Hotel und Betrachter.