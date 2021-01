Sternsinger spenden in Gotha Segen vor der Kirche

Gotha. „20*C+M+B*21“ – das soll auch in diesem Jahr über Haustüren im Landkreis Gotha stehen. Am Mittwoch, dem Tag der Heiligen Drei Könige, müssen die Sternsinger jedoch auf das von-Tür-zu-Tür-Gehen verzichten. Stattdessen wird eine Kindergruppe im Anschluss an den Gottesdienst vor der katholischen St. Bonifatius Kirche in Gotha auf die Besucher warten, erklärt Pfarrer Wigbert Scholle. Auch dabei werde auf Abstand geachtet.

Das Sternensingen ist eine Aktion des Kindermissionswerks und des Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Seit 1959 sammeln auf diese Weise Kinder für Kinder Spenden, um so benachteiligte Gleichaltrige in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa zu unterstützen. Zuletzt haben bundesweit je 300.000 Kinder an der Aktion teilgenommen. In diesem Jahr wird jedoch aufgrund der Ansteckungsgefahr vom Singen an Haustüren abgeraten. Stattdessen gibt es Ideen, den Segen am Dreikönigstag kontaktlos zu überbringen.

Das Kindermissionswerk schlägt zum Beispiel vor, den Segen per Telefon oder Videochat zu übertragen oder als elektronische Nachricht zu versenden. Zudem kann man sich in einer App für einen kontaktlosen Besuch der Sternensinger anmelden. Alternativ ist es möglich, ein Sternsinger-Paket mit dem „20*C+M+B*21“-Aufkleber zu bestellen.

In Gotha hat man sich entschieden, das Sternsingen nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, zu ermöglichen. Die als Caspar, Melchior, Balthasar kostümierten Kinder singen im Freien ihr Sternensingerlied und geben die Aufkleber mit dem Segen aus. Dabei haben sie auch die Gelegenheit, Spenden zu sammeln.

Selbst die Türen zum Bundeskanzleramt in Berlin bleiben den Sternensingern in diesem Jahr verschlossen. Angela Merkel bedankt sich stattdessen per Videobotschaft bei den an der Aktion teilnehmenden Kindern, die „in diesem Ausnahme-Jahr Hoffnung und Freude verbreiten.“ Die Kanzlerin erhält ein Sternsinger-Paket mit Aufkleber und geweihter Kreide, um den Segen selbst zu schreiben.