In der Kur- und Gemeindebibliothek in Bad Tabarz haben die Teilnehmer der Veranstaltung zum Britisch-Deutschen Dialog über den Strukturwandel in ländlichen Regionen diskutierte. Die drei Abgeordnete der Labour-Partei, Anneliese Dodds (hinten, 3. von links) Lisa Nandy (vorn, 3. von rechts) und Jonathan Ashworth (vorn, 2. von rechts), zeigten sich von den in Bad Tabarz initiierten Projekten begeistert.