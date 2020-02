Stolpersteine in Gotha und Waltershausen verlegt

Eine Flötenmelodie erklingt am Dienstagmorgen in der Langen Gasse. Schüler haben sich um einen Hauseingang versammelt und stimmen ein in „Hevenu Shalom Alechem“, ein israelisches Volkslied, das Frieden auf Erden wünscht. Drei weiße Rosen legen sie schließlich nieder für David, Lina und Gretchen Stein.

Mutter und Tochter in Konzentrationslagern gestorben

Frieden fand die jüdische Familie Stein in Gotha nicht. An ihre Deportation und Ermordung erinnern nun drei Stolpersteine in der Langen Gasse. Die Familie hatte im ersten Stock gelebt. Nach dem ersten Weltkrieg war der Kaufmann David Stein mit Frau und Tochter aus dem heutigen Tschechien nach Gotha umgesiedelt. Zuerst hatten sie Quartier in der Seebergstraße bezogen.

Zur Verlegung der Stolpersteine in Gotha waren auch Sechst- und Siebtklässler der Evangelischen Regelschule gekommen. Foto: Victoria Augener

Weiter sei über die Steins nicht viel bekannt, sagt Organisator Albrecht Loth – bis auf ihr Ende: David Stein starb noch bevor Frau und Tochter in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht wurden. Dort starb Lina Stein 1943. Gretchen Stein wurde 1942 nach Auschwitz verlegt und ebenfalls 1943 getötet.

Mühsame Recherche über das Schicksal jüdischer Familien

In Waltershausen wurde am Dienstag des Ehepaars Rinz mit der Verlegung von zwei Stolpersteinen gedacht. Beide lebten in der Bremerstraße 1, bis Leopold Rinz im Zuge der Reichspogromnacht 1938 im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert wurde. Dem Paar gelang jedoch 1939 die Flucht in die USA.

Die Schicksale der jüdischen Einwohner Gothas zu recherchieren sei mühsam, sagt Albrecht Loth, doch ein Großteil der jüdischen Gemeinde sei bereits mit Stolpersteinen bedacht worden. 75 der kleinen Messingplatten hat Gunter Demnig in Gotha gezählt. Der Berliner Künstler und Initiator des Projekts war persönlich nach Gotha gekommen, um die drei Stolpersteine zu verlegen. Mehr als 75.000 seien es deutschlandweit.

Die Gedenktafeln für die Familie Stein wurden zu Teilen vom Verein für Stadtgeschichte Gotha finanziert. Weitere Mittel stellten Schüler der Herzog-Ernst-Gesamtschule bereit, die 2019 im Rahmen ihrer Recherchen über die jüdische Familie Neuhaus Spenden gesammelt hatten.