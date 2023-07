Straße in Gotha wird gesperrt

Gotha. Asphaltierungsarbeiten sind der Grund für die Einschränkungen.

Die Stadtverwaltung Gotha kündigt für die Zeit von Montag, dem 31. Juli, bis zum Mittwoch, dem 2. August, eine Vollsperrung der Arndtstraße in Gotha an. Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten in der Fichtestraße an der Kreuzung zur Arndtstraße, heißt es in der Mitteilung der Pressestelle. Das bedeute auch in der Fichtestraße eine Einengung der beiden Fahrbahnen. Die Verkehrsteilnehmer werden für die Zeit der Einschränkungen um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.