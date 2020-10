Die Gartenstraße in Apfelstädt wird in Fliederweg umbenannt.

Sechs Straßen in der Landgemeinde Nesse-Apfelstädt sollen umbenannt werden. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Namensvorschläge kamen aus den Ortschaftsräten. Vier Straßen in Apfelstädt und je eine Straße in Ingersleben und in Neudietendorf werden umbenannt.