Gotha. Das Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha legt großen Wert auf die musikalische Bildung seiner Schüler. Der Erfolg spricht für sich.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streicher, Handglocken und Götterfunken

Eindrucksvolle künstlerische Darbietungen und Glühweinduft – das seien die Markenzeichen der vorweihnachtlichen Estrade des Gustav-Freytag-Gymnasiums Gotha gewesen. Cornelia Bomberg, die stellvertretende Schulleiterin, schilderte, was sich am Freitag voriger Woche in der Aula der Verwaltungsfachschule, wo das Programm gezeigt wurde, abspielte.

Im Laufe der zurückliegenden Jahre habe sich aus den Streicherklassen ein Schulorchester mit mehr als 15 Musikern der Klassen 6 bis 12 entwickelt. Sie beeindruckten nach Schilderung von Cornelia Bomberg das Publikum unter anderem mit „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven. Für die rockigen Töne habe die im Frühjahr gegründete Schulband um den Referendar Lukas Spiering gesorgt und bekam stürmischen Beifall. Außergewöhnlich harmonisch habe das musikalische Experiment gewirkt, als die Streicher gemeinsam mit der Schulband den Song „Talking to the moon“ spielten.

Bomberg zu einem anderen Programmpunkt: „Der Musikkurs der 12. Klasse gab mit seinem Ukulele-Spiel den Rhythmus vor und der gesamte Saal sang die populären Weihnachtshits White Christmas und Feliz Navidad mit.“ Der Gleichklang im Zusammenwirken der verschiedenen Gruppen sei ein Beweis dafür, dass es den Musiklehrern Annett Stellmacher, Agnes Raddatz, Martin Müller-Schmied sowie Juliane und Henrike Spittel in der Vorbereitungsphase gelungen sei, bei allen Akteuren die Freude am Singen und Musizieren weiter zu entfalten und sie zu sehr guten Leistungen zu motivieren.

Die Wurzelzwerge der 5. und 6. Klassen und die Schüler einer siebten Klasse hätten mit ihrem geübten Handglockenspiel ihr musikalisches Talent unterstrichen. Viele Solisten aus allen Klassenstufen hätten mit ihrem Können am Klavier, auf der Trompete, an der Trommel, mit dem Akkordeon, an den Violen und auch auf verschiedenen Flöten überrascht.

Das Publikum dankte mit lang anhaltendem Beifall, stehenden Ovationen und großzügigen Spenden für diesen Abend. In Kürze würden die Einnahmen – 648,20 Euro – an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz übergeben.