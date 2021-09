Streit endet in Günthersleben mit Krankenhaus

Günthersleben. Es gab danach mehrere Anzeigen.

Dienstagabend kam es gegen 18.30 Uhr in der Brunnenstraße in Günthersleben im Kreis Gotha zu einem Streit zwischen einem 43- und einem 49-Jährigen. Der Grund lag laut Polizei offenbar in der Vergangenheit. Im Ergebnis soll das Fahrzeug des 43-Jährigen beschädigt worden sein und als Folge kam es zur körperlichen Auseinandersetzung.

Der 49-Jährige musste ins Krankenhaus. Inwieweit der Streit der Grund dafür war, ermittelt die Polizei. Beide Beteiligte erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen