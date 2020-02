In einem Linienbus in Gotha hat ein Unbekannter einem Fahrgast ins Gesicht gehschlagen. (Symbolbild)

Gotha. Am Montagabend kam es in einem Linienbus in Gotha zu einer Rangelei. Dabei schlug ein Unbekannter einem Fahrgast mit der Faust ins Gesicht.

Streit in Gothaer Linienbus: Unbekannter schlägt Fahrgast ins Gesicht

Am Montagabend kam es in einem Linienbus in der Humboldtstraße in Gotha zu einer Rangelei. Dabei schlug ein Unbekannter einem 33-Jährigen Fahrgast mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn leicht.

Im Bus entstand durch die Rangelei ein geringer Sachschaden. An der folgenden Haltestelle verließ der Täter den Bus, wie die Polizei mitteilte.

Der unbekannte Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt, dunkelhäutig und dunkel gekleidet. Hinweise zum Vorfall oder dem Täter nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen.

