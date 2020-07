Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit zwischen jungen Pärchen endet im Fluss - Ein Verletzter bei Unfall

Streit zwischen jungen Pärchen endet im Fluss

Ein 25-Jähriger geriet am Donnerstagnachmittag in Gotha mit seiner 20-jährigen Begleiterin in Streit und griff sie an. Die Streitigkeit verlagerte sich durch den Fluss Apfelstädt. Beide wurden später aufgrund ihres Gesundheitszustands mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen wurden aufgenommen.

Bei Unfall verletzt

Ein 31-Jähriger fuhr in Gotha am Freitag gegen 9.30 Uhr mit seinem Opel auf der Uelleber Straße in Richtung Reinhardsbrunner Straße. Vor einer Ampel erkannte der Opel-Fahrer zu spät, dass die Verkehrsteilnehmer vor ihm wegen des Rotlichts standen. Der 31-Jährige fuhr von hinten auf den stehenden VW eines 37-Jährigen. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt und später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt.