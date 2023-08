Strohhaufen bei Leina steht in Flammen

Am Ortsrand von Leina ist ein Strohhaufen in Brand geraten. Nach Löscharbeiten brannte der Haufen kontrolliert ab.

Am Ortsrand von Leina sind am Donnerstag und Freitag immer wieder Rauchschwaden aufgestiegen. Ein großer Strohhaufen war in Brand geraten. In der Nacht zu Donnerstag loderten die Flammen lichterloh. Gegen 3 Uhr war das Feuer entdeckt worden. Unter anderem unterstützten Feuerwehrleute aus Schönau vor dem Walde, Gospiteroda, Wipperoda, Wahlwinkel und Waltershausen die Kameraden aus Leina bei den Löscharbeiten. Da keine Gebäude bedroht waren, sei entschieden worden, das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen. Wie der Brand auf dem umzäunten Gelände entstanden ist, obwohl es die Tage zuvor mehrfach geregnet hatte, dazu liegen keine Angaben vor. Man gehe von Blitzschlag aus, so Bürgermeister Florian Hofmann (CDU).