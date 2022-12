Störungen an Hochspannungsleitungen sind für den kurzen Stromausfall im Norden des Landkreises unwahrscheinlich. (Symbolbild)

Stromausfälle in der Nesseaue und im Nessetal

Friemar. Kurze Stromabschaltungen in mehreren Orten des nördlichen Landkreises Gotha.

In den Nächten von Samstag auf Sonntag und zum Montag zwischen 0.40 und 0.50 Uhr soll es in Bufleben zu kurzen Stromausfällen gekommen sein. Auch Molschleben, Friemar, Eschenbergen und Pferdingsleben seien davon betroffen gewesen, teilt ein Bufleber mit. Das bestätigt die VG Nesseaue auf Anfrage. Gründe für den Stromausfall seien noch nicht bekannt. Wegen der Kürze der Ausfälle könne es sich um keine witterungsbedingten Leitungsschäden handeln. Mancher rede bereits von „Übungen für den Blackout“.

Die Stadtwerke Gotha seien nicht der zuständige Netzbetreiber, sondern die TEN (Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG), teilt eine Stadtwerke-Sprecherin auf Nachfrage mit. Eine am Nachmittag per Mail gestellte Anfrage bei der TEN blieb bis Redaktionsschluss ohne Antwort.