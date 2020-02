Stuckdecken mit Fresken aus Zeiten der Gothaer Herzöge

Im Zuge einer umfassenden Dachsanierung am Schloss Friedrichsthal kamen über Zwischendecken in zwei Räumen im Obergeschoss zwei fast vollständig erhaltene Stuckdecken mit Fresken zum Vorschein. Das zwischen 1709 und 1711 im Auftrag von Herzog Friedrich II. (1693 bis 1732) errichtete Schloss basierte auf Entwürfen des seit 1703 als herzoglicher Baudirektor fungierenden Generals Wolf Christoph Zorn von Plobsheim (1655 bis 1721). Für die Umsetzung und Ausführung seiner Entwürfe bediente er sich des seit 1701 am Gothaer Bauamt tätigen und späteren Oberlandbaumeisters Johann Erhard Straßburger (1675 bis 1754).

Schloss Friedrichsthal als Urlaubsresidenz für Queen Victoria

1711 war das Schloss im Inneren fertiggestellt, die Fassaden 1712. Am weitläufigen Barockgarten mit dem überdimensionalen Grottenhaus arbeitete man noch bis 1719. 1793 brach man die westlich an die Treppenhauspavillons anschließenden, eingeschossigen Flügel des Schlosses ab und ersetzte sie unter Baumeister Carl Christoph Beßer (1726 bis 1800) durch die heutigen zweigeschossigen Pavillons.

Das Fresko der Diana im Nordostkabinett von Schloss Friedrichsthal. Foto: Stephan Keilwerth

1821 überließ man das Gebäude neben dem vergrößerten Winterpalais und dem sogenannten Teeschlösschen der Gemahlin von Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1804 bis 1822). Für Herzogin Caroline Amalie (1771 bis 1848) war es ab 1822 auch ihr Witwensitz.

Vom 28. August bis zum 2. September 1845 besuchte Queen Victoria von Großbritannien (1837 bis 1901) mit ihrem Gemahl Albert, Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha (1819 bis 1861) Thüringen, und war gemeinsam mit König Leopold I. von Belgien (1831 bis 1865) und dessen Gemahlin im Schloss Friedrichsthal untergebracht. Ein Zimmerbild von Maler Ferdinand Rothbart (1823 bis 1899) von 1845 zeigt das Wohnzimmer der Queen mit den heute nicht mehr erhaltenen Stuckdecken und Fresken im Erdgeschoss des Schlosses.

Aus einem Lustschloss wird ein Behördensitz

1848 kam das Lustschloss mit seinem Garten in die staatliche Domänenverwaltung, die bis 1856 das baufällige Grottenhaus abbrechen ließ. Anschließend errichtete man im Gelände des aufgelösten Gartens das Landgericht und das herzoglichen Kassengebäude, das heutige Schulamt. Das Schloss überließ man 1868 Prinz Leopold von Sachsen-Coburg und Gotha (1824 bis 1884) und seiner Gemahlin Constanze Geiger (1835 bis 1890).

1894 verkaufte die Domänenverwaltung das Schloss an den Staatsfiskus, um den Behörden, die bisher im Schloss Friedenstein untergebracht waren, ein neues Behördenhaus einzurichten. Über die dazu notwendigen Umbauarbeiten, bei denen auch die zwei jetzt wiederentdeckten Decken abgehangen wurden, ist nichts überliefert.

Stuck und Fresken zur Erhaltung kulturhistorischer Schätze restauriert

Ab 1920 im Besitz des Landes Thüringen, tagte dort zwischen 1924 und 1945 der Kreisrat. Bis 1937 war die Spiegelgalerie, heute auch Spiegelsaal genannt, Archiv des Behördenhauses, 1939 restaurierte man sie mit der Bemerkung: „Für dienstliche Zwecke wird die Spiegelgalerie nicht benötigt. Die Erneuerung dient lediglich der Erhaltung kulturhistorischer Werte“. Die Einweihung mit der wiederhergestellten Stuckdecke und drei Fresken fand am 6. Februar 1939 statt.

Nach 1945 hatte die Sowjetische Militäradministration in Deutschland dort ihren Sitz. Aber erst danach schlug man sowohl die stuckierten Kapitelle und Putten als auch die Fresken in der Spiegelgalerie ab und verputze die Deckenspiegel neu. Ab 1956 war eine Wirtschaftsschule im Schloss untergebracht, seit 1958 die Ingenieurschule für Transporttechnik, die heutige Staatliche Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr.

Zahlreiche Stuckatoren und Maler involviert

Die Künstler der Stuckierungen und Ausmalungen aus den Jahren 1710/1711 sind überliefert, nicht aber die Gestaltung der einzelnen Räume. Für die einfachen Stuckierungen in den Räumen des Friedrichsthals war der Eisenacher Stuckateur Johann Just Hallung (um 1675 bis 1740) zuständig. Die figürlichen und plastischen Stuckarbeiten lagen in der Hand des italienischen Stuckateurs Carlo Antonio Castelli (1672 bis 1737). Beide waren zeitgleich im Schloss Friedenstein tätig.

Im Südostkabinett von Schloss Friedrichsthal findet sich ein Fresko des Apollon. Foto: Stephan Keilwerth

Neben dem bedeutenden italienischen Perspektivmaler Giovanni Francesco Marchini (1672 bis 1745), der die Supraporten über einigen Türen schuf, wurden weitere Maler für kleinere, nicht mehr nachweisbare Ausführungen entlohnt. Darunter Paul Dauphin, Johann Bernhard Moller, Johann Heinrich Wolf und Adam Christoph Hoffmann.

Die dekorative Schablonenmalerei an den Wänden, wie er sie auch im Schloss Friedenstein ausführte, schuf der Maler Ernst Friedemann Heßeland. Die Freskierung der Decken lag jedoch bei dem italienischen Maler Lazaro Maria Sanguinetti (um 1660 bis um 1740), von dem in Gotha bisher nur die Decke in einem Raum der Forschungsbibliothek bekannt war. Vom April 1710 bis Juni 1711 bekam er 375 Taler für seine Ausführungen.

Fresken römischer Götter zieren die Decken der Kabinette

Der Raum nach Nordosten gehörte zum Gemach des Herzogs und ist 1711 als Raum „Nr. 11, Kabinett gegen Mitternacht“ überliefert. Das zentrale Deckenfeld besitzt einen von vier halbplastischen, geflügelten Putti mit einem dazwischen hängenden Feston aus Blättern und Blüten. Darin ist auf einer Wolke schwebend ein von zwei Hirschen gezogener, zweirädriger Wagen zu sehen, in dem die nur mit einem weißen Lendentuch bedeckte Diana, die römische Göttin der Jagd und des Mondes, sitzt. Über ihr ist eine Mondsichel dargestellt. Neben der Mondgöttin Luna verkörpert Diana entsprechend der Lage des Raumes nach Norden die Darstellung der Nacht.

Südlich dieses Raums liegt der sogenannte Spiegelsaal als Galerie zwischen den herzoglichen Gemächern. 1711 wurde er als „Nr. 10, Gallerie mit sieben Fenstern“ erwähnt. An der Decke gab es drei Fresken, die man 1939 letztmalig restaurierte und zwei davon fotografierte, bevor sie wohl Ende der 50er Jahre abgeschlagen wurden. Hier sah man im nördlichen Deckenspiegel in einem von zwei Leoparden gezogenen, zweirädrigen Wagen den mit Weinlaub bekrönten und fast völlig nackten Bacchus. Der römische Gott des Weines und der Fruchtbarkeit verkörpert in den allegorischen Darstellungen der vier Jahreszeiten den Herbst.

Im mittleren Deckenspiegel war angeblich Venus, die neben der römischen Göttin der Liebe auch für den Frühling steht, dargestellt. Im südlichen Deckenspiegel der Spiegelgalerie fuhr Ceres, die römische Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit, auf einem von zwei geflügelten Schlangen mit hundeartigen Köpfen gezogenen, zweirädrigen Wagen. Ceres verkörpert den Sommer.

Freilegung gestaltet sich schwierig

Der zum Gemach der Herzogin gehörende Raum „Nr. 9, Kabinett gegen Mittag“ schließt sich dem sog. Spielsaal südlich an. Im zentralen Deckenfeld sieht man auf einer Wolke schwebend ein von vier wilden Apfelschimmeln gezogenen, zweirädrigen Wagen mit Apollon – in der römischen Mythologie der Gott des Lichts – in ungestümer Fahrt. Über ihm steht eine Sonne. Er verkörpert neben dem eigentlichen Sonnengott Sol und entsprechend der Lage des Raumes nach Süden, die Darstellung des Tages.

Vorerst wurden die erhaltenen Decken der zwei Eckräume gesichert und dokumentiert. Eine angedachte Freilegung würde sich insbesondere in dem nordöstlichen Kabinett schwierig gestalten, da sich dort die raumfüllende Schaltzentrale des im Erdgeschoss befindlichen Betriebsfeld befindet, das unter anderem bei der Ausbildung von Fahrdienstleitern den Betriebsablauf simuliert. Glücklich schätzen kann sich Gotha trotzdem. Denn wo werden heute noch nicht übermalte Deckenfresken aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts mit fürstlichem Anspruch entdeckt.