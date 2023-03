Subbotnik in und um Gotha

Gotha. Katholische Kirchgemeinde Gotha startet Samstag Müllsammelaktion. Stadtverwaltung räumt Mittwoch, 29. März, 15 Standorte auf.

Großreinemachen ist in Gotha angesagt. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ruft Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Gewerbetreibenden auf, rund um ihre Häuser, Einrichtungen, Firmen oder Geschäfte für Sauberkeit zu sorgen und die Stadt vom Winterdreck zu befreien.

Mit gutem Beispiel geht die katholische Kirchgemeinde am Samstag, 25. März, voran. „Wir schreiten zur Tat und haben eine Müllsammelaktion rund um die Kirche, Spielplatz, Moßlerstraße, Schützenallee geplant“, teilt Evelyn Hafemann vom Kirchenbüro mit. Für die Akteure seien Westen angeschafft worden.

Die Stadtverwaltung will am Mittwoch, 29. März, an 15 Standorten aufräumen. Voraussichtlich werden 110 Kollegen ganztätig im Einsatz sein: in Waldgebieten, auf öffentlichen Grünflächen und Plätzen sowie Liegenschaftsobjekten der Stadtverwaltung Schutt und Müll einsammeln, Pflegearbeiten durchführen, neue Farbanstriche auflegen, Fallschutz erneuern, Reparaturen an Bänken durchführen, Baumscheiben säubern und Wanderwege freischneiden.

Auch das Diakoniewerk Gotha wolle sich beteiligen, sagt Kreuch. In den Ortsteilen Siebleben und Boilstädt sollen im Laufe des Frühjahres ebenfalls Arbeitseinsätze stattfinden.