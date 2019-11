Suche nach Gothas einst höchstem Turm geht weiter

Steine ragen aus der lehmigen Erde heraus, Konturen eines Gebäudes werden immer klarer dort sichtbar, wo vor wenigen Wochen noch Pflaster den Hauptmarkt bedeckte. „Es wurden Entdeckungen gemacht, die nicht so deutlich sind, wie erhofft“, erklärt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) zahlreichen Interessierten, die sich am Mittwoch vor dem Rathaus eingefunden haben. Und doch sind die Funde von Brisanz, denn sie erzählen von dem Leben der Gothaer vor bis zu 700 Jahren.

Bereits vergangene Woche wurde der Fund der Jakobskapelle bestätigt. Mauerreste, die sich halbrund in der Erde abzeichnen, weisen auf eine Apsis hin, also einen Anbau an das Gotteshaus mit Gewölbe und Spitzdach. Das ist eine Eigenheit des gotischen Baustils, erklärt Karin Sczech, die wissenschaftliche Grabungsleiterin vom Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege. Spuren des Turms der Jakobskapelle suche man jedoch noch. Anhaltspunkte, wo man suchen solle, gebe es wenige, sagt sie: „Hier ist Archäologie wieder das einzige Mittel, manche Fragen zu lösen.“

Während der Leinakanal für seine Sanierung freigelegt wurde, wurden bei den Grabungen auch alte Mauerreste gefunden. Foto: Victoria Augener

Wer tatsächlich auf den Turm stößt, findet Strukturen, die sich deutlich von dem absetzen, was bisher gefunden wurde. Denn der Turm der Jakobskapelle, der Überlieferungen zufolge alles in Gotha überragte, muss ein besonders festes Fundament gehabt haben. 1567 sollen Kanonen dort hinauf geschleift worden sein, bemerkt Knut Kreuch. Karin Sczech geht von einem massiven Bau aus. Sie ist optimistisch, den Turm bald doch noch zu finden.

Hinweise aus einem privaten Archiv

An der Suche beteiligten sich auch Menschen aus der Bevölkerung. Jens Geutebrück etwa glaubte bereits vor zwei Jahren den Standort der Jakobskapelle bestimmen zu können. Er verweist dabei auf Zeichnungen aus seinem privaten Archiv. Doch auch auf diese Dokumente könne man sich nicht immer verlassen, betont Knut Kreuch, und Zeichnungen widersprächen sich nicht selten.

Für Jens Geutebrück bleiben einige Fragen offen, etwa, ob die querstehende Grundfläche der Kapelle vielleicht gar nicht mehr der romanische Bau ist, sondern ein Neubau aus späterer Zeit. Zudem sei die Ausrichtung der Kapelle in Nord-Südrichtung untypisch. Fragen werfe auch die Ablaufrinne auf, die unter der Apsis verlaufe.

Fundort auch nach dem Umbau sichtbar machen

Eindeutiger eingeordnet werden kann derweil der Fund der Alten Wache, die einst ebenfalls auf dem heutigen Platz vor dem Rathaus stand. Die Überreste sind deutlich jünger als die der Jakobskapelle. Die Alte Wache wurde im 17. Jahrhundert gebaut, als Ernst der Fromme über Gotha und das Umland regierte.

Sind die Umbaumaßnahmen am Hauptmarkt einmal abgeschlossen und der Platz wieder gepflastert, soll von den einstigen Grabungen nichts mehr zu sehen, sagt Knut Kreuch. Bis 2022 sollen die Gothaer wieder frei über den Platz flanieren können. Es sei allerdings denkbar, die Eckpunkte der Jakobskapelle, immerhin die älteste Kapelle Gothas, im Bodenbelag sichtbar zu machen. Bis dahin gilt, so Kreuch, „Gotha ist die schönste Stadt, auch unter der Erde!“