Supermarkt für Mühlberg geplant

Der vom Gemeinderat am 24. Juni beschlossene Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes samt Umweltbericht für das Sondergebiet Einzelhandel an der Wanderslebener Straße im Ortsteil Mühlberg liegt vom 24. August bis zum 25. September zur Einsicht im Rathaus Wandersleben aus. Dazu können Stellungnahmen abgegeben werden. Am Ortseingang von Mühlberg von Wandersleben kommend möchte Norma einen Supermarkt errichten.