Susanna Wawra stellt in Bad Tabarz aus

Eine neue Ausstellung wird am Samstag, 7. März, um 18 Uhr in der Galerie Ringelnatz im Zentrum für Kunst, Kultur und Natur (Kukuna) eröffnet. Susanne Wawra wird ihre Werke unter dem Motto „Fernauslöser“ zeigen.

Susanne Wawra ist in Langenhain aufgewachsen, ging in Schnepfental zur Schule und hat in Leipzig studiert. Sie arbeitete anschließend in Dublin und fing an zu malen. Sie begann „das schönste Studium der Welt“, wie sie selber sagt, am National College of Art and Design. Mit ihrer Abschlussarbeit 2016 wurde Wawra zur vielversprechendsten Absolventin gekürt und gewann das einjährige Talbot-Atelierstipendium in Dublin. Ihre Werke wurden nach ihren Angaben im Irish Museum of Modern Art ausgestellt und sind weltweit von Italien über Portugal bis Miami und New York zu sehen.

Ihre großformatigen, farbenprächtigen Mixed-Media-Gemälde haben Bezug zur Heimat. Ein besonderes Highlight sind ihre frühen Werke, die zuvor noch nie ausgestellt wurden und erstmalig in Bad Tabarz präsentiert werden. Die Laudatio am Samstag hält Günther Schiering, für Musik sorgt Olaf Bessert.

Vernissage am 7. März, 18 Uhr, Kukuna, Bad Tabarz, Lauchagrundstraße 12