Tag des Apfels: Hier gibt’s regionale Äpfel fast frisch vom Baum

Die Absatzgenossenschaft Fahner Obst e.G. (Landkreis Gotha) veranstaltet am kommenden Wochenende einen großen Apfelsonderverkauf. Wir sprachen über die Veranstaltung mit Mitarbeiterin Annegret Dornberger:

Frau Dornberger, mitten im Winter oder jedenfalls in dem, was man Winter nennt, laden Sie zum Apfelsonderverkauf ein. Ist das Lager denn noch so voll – oder welchen Grund gibt es sonst?

Der Anlass ist der Tag des deutschen Apfels am 11. Januar. Für uns ist er seit dem Jahr 2015 Grund, der Bevölkerung immer am zweiten Sonntag im Jahr ein Apfel-Event zu bieten. Es gehört seitdem neben Blüten- und Erntefest zu unserem Jahresprogramm. Wegen der Trockenheit der vergangenen beiden Jahre ist das Apfellager aber leider nicht gut gefüllt.

Veranstaltungsort ist die Fahner Frucht, also Ihr Verarbeitungsbetrieb?

Ja, in diesem Jahr wieder. 2015 bis 2017 haben wir die Veranstaltung bereits dort durchgeführt, 2018 und 2019 dann in der Absatzgenossenschaft Fahner Obst. Dieses Jahr wechseln wir wieder zur Fahner Frucht und sind leider nur gedämpft optimistisch...

Aber warum denn? Nimmt die Nachfrage nach regionalen Produkten nicht seit geraumer Zeit zu?

Doch, schon, aber es ist sehr schwer, die Leute zu motivieren, wenn sie die beiden Betriebe bereits gesehen haben. Nur zum Äpfelkaufen kommt keiner. Na, mal abwarten… Die Flaschenabfüllung der Fahner Frucht werden wir diesmal aber nicht laufen lassen.

Annegret Dornberger von Fahner Obst e.G. Foto: Roland Obst

Welche Apfelsorten haben Sie denn im Angebot?

Pinova, Jonagold und Jonagored, Elstar, Shampion und Gala Galaxy, also vorwiegend knackige und eher süße Sorten. Wir bieten die Äpfel in Großkisten an, also in den Behältnissen, in die sie bei der Ernte gelegt und anschließend im Kühlhaus gelagert werden. Die Käufer können sie dann direkt aus der Großkiste eintüten. Es gibt keine Schritte dazwischen – und keine Verpackungen aus Plastik oder ähnlichem. Nur deshalb können wir die Äpfel auch so günstig anbieten. Außerdem gibt es Bratwürste, Glühwein von Fahner Frucht und Kuchen – und natürlich Informationen zum Obstanbau an der Fahner Höhe und speziell zum Apfel. Selbstverständlich werden an diesem Tag auch unsere Lagerapfelsorten verkostet werden können.

Wie ist es eigentlich möglich, dass das ganze Jahr über Äpfel von Fahner Obst erhältlich sind? Geerntet wird doch nur im Herbst.

In den vergangenen Jahren haben die Gierstädter Obstbauern mehr als 5,8 Millionen Euro in neue Lager-, Sortier- und Verpackungsmöglichkeiten investiert. 2018 haben wir diese Investitionen vorgestellt – und in jenem Jahr war auch der Zuspruch beim Tag des deutschen Apfels bisher am größten. Unsere Lagerbedingungen waren zwar auch vorher schon gut, aber wir müssen immer am Ball bleiben und können uns nicht auf dem ausruhen, was wir erreicht haben.

Wie viele Tonnen Äpfel ernten die Gierstädter Obstbauern denn im Jahr? Und wie fällt die Ernte aus, wenn es wie in den vergangenen beiden Sommern so gut wie gar nicht regnet?

Zur Absatzgenossenschaft Fahner Obst e.G. gehören neben weiteren Thüringer Betrieben unsere fünf Produzenten an der Fahner Höhe, die auf der Hälfte der Gesamtfläche von etwa 1000 Hektar Äpfel produzieren. 2019 wurden dort zirka 14.000 Tonnen Äpfel erzeugt.

Sonntag, 12. Januar, 10 bis 15 Uhr, in der Lohnmost- und Direktverkaufsstelle der Fahner Frucht in Gierstädt, Große Hecke 3. Parkmöglichkeiten finden sich ausreichend im Gewerbepark.