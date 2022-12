Tagebuch einer jüdischen Schülerin aus Gotha digitalisiert

Gotha. Das Bildungsportal gibt Einblicke in das jüdische und nichtjüdische Umfeld Gothas in der Zeit der Weimarer Republik.

Das Bildungsportal „Das Tagebuch der Eva Schiffmann, 1925-1930“ wird Samstag, 17. Dezember, 17 Uhr in der Stadtbibliothek vorgestellt. Die Professur für Geschichtsdidaktik der Universität Jena hat in Kooperation mit der Universitäts- und Landesbibliothek eine digitale Forschungs- und Vermittlungsplattform entwickelt, die das Tagebuch als Zeugnis der deutsch-jüdischen Geschichte der Weimarer Republik zugänglich macht.

Wie es in einer Mitteilung heißt, hat das Tagebuch Eva Schiffmanns eine Überlieferungsgeschichte, die von Gotha über Tel Aviv und Wien wieder zurück nach Thüringen führt. Das Original befindet sich im Stadtarchiv Gotha. Die 177 Seiten des Tagebuchs geben Aufschluss darüber, was es für sie als junge jüdische Frau bedeutete, in der Weimarer Republik erwachsen zu werden. In das jüdische und nichtjüdische Umfeld Gothas schien die Teenagerin bis 1930 eingebunden zu sein.

Mit der digitalen Ausgabe, die durch das Jenaer Team in den Zusammenhang gesetzt wurde, werde der Zugang erleichtert. Das Angebot richte sich an alle, die deutsch-jüdische Geschichte besser verstehen und begreifen wollen.