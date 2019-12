Die Universität Erfurt unterhält im ehemaligen Landschaftshaus am Schlossberg in Gotha ein Forschungszentrum. Hier ist auch der Vortrag am 18. Dezember zu hören.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tagebuch einer jüdischen Schülerin aus Gotha

Das jüdische Mädchen Eva Schiffmann hat ihre Erlebnisse in Gotha zur Zeit der Weimarer Republik in einem Tagebuch niedergeschrieben. Am Mittwoch, 18. Dezember, 17.15 Uhr, wird dieses seltene Zeugnis in einem öffentlichen Vortrag in Gotha vorgestellt.

„Seit es diesen Sommer so heiß war, geht alles ohne Strümpfe. Ich natürlich zuerst. Darob erregten sich die Keuschheitselemente in unserer Schule“, schreibt Eva Schiffmann am September 1929 in ihr Tagebuch. Zwischen 1925 und 1930 habe die damals 17-jährige Momente ihres Erwachsenwerdens in der thüringischen Kleinstadt Gotha festgehalten, heißt es in der Ankündigung des Vortrags.

Die insgesamt 91 Tagebuchseiten seien für die Geschichte einer Stadt in der Zeit der Weimarer Republik ein einzigartiges autobiografisches Zeugnis, dessen historische und geschichtsdidaktische Erschließung in dem Vortrag von Anke John von der Universität Jena präsentiert und anschließend zur Diskussion gestellt werde.

Mit dem Tagebuch lassen sich Orte jüdischen Lebens und eine mit Kultur und Konsum wachsende städtische Öffentlichkeit Gothas in der Weimarer Zeit rekonstruieren: das Kino, die neue Reformschule oder die Vereinsfreizeit im Jungjüdischen Wanderbund.

Mittwoch, 18. Dezember, 17.15 Uhr, ehemaliges Landschaftshaus am Schlossberg 2