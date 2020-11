Tambach-Dietharz: Betroffene Familien benötigen schnell Hilfe

In einem Teilgebäude eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße in Tambach-Dietharz ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Wohnungen sind nicht bewohnbar.

Es riecht nach verbranntem Holz, Fensterscheiben sind zerborsten und an einer Hauswand klafft ein großes Loch. Zahlreiche Anwohner in der oberen Nordstraße von Tambach-Dietharz stehen am Freitag am Grundstück und können es noch nicht fassen, was geschehen ist.

Gegen 14.29 Uhr ist am Donnerstag bei der Tambach-Dietharzer Feuerwehr Alarm ausgelöst worden. Als die Kameraden nur wenige Minuten später am Brandort eintrafen, stand das Nebengebäude des einstigen „Fürstenblick“ schon teilweise in Flammen. Ein großer Teil der Bewohner hatte sich schon in Sicherheit begeben, doch für einen 49-jährigen Familienvater kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden.

Ein Toter und drei verletzte Personen sind das Fazit eines Brandes in einem Wohngebäude in Tambach-Dietharz. Drei Familien haben in dem ausgebrannten Seitengebäude des ehemaligen Fürstenblick gewohnt. Die Stadt sucht jetzt nach einem Wohnersatz für die betroffenen Familien. Foto: Conny Möller

Ein älteres Ehepaar im Alter von 76 und 80 Jahren musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Zuvor versuchte sich eine 16-Jährige mit einem Sprung aus dem Fenster zu retten. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Erfurter Helios Klinikum gebracht. Am Freitag erhielt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos) eine gute Nachricht. So soll das Mädchen glücklicherweise sich nur den Fuß gebrochen haben. Am Brandtag selbst richtete die Stadt im Rathaussaal eine Notunterkunft ein, wo die Bewohner des Mehrfamilienhauses betreut wurde. Ein Notfallseelsorger kümmerte sich indes um die sechsköpfige rumänische Familie, die um ihren Familienvater trauern.

Feuer ist im Erdgeschoss ausgebrochen

Am Freitagvormittag prüften Mitarbeiter des Bauamt beim Landratsamt Gotha die Statik des betroffenen Nebengebäudes, während die Kriminalpolizei die Brandursache aufgenommen hat. Fest steht, dass das Feuer im Erdgeschoss aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen war und schnell auf die darüberliegende Wohnung, das von dem älteren Ehepaar bewohnt wurde, übergriff.

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Am Donnerstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Tambach-Dietharz zu einem Brand. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Das Feuer war gegen 14.30 Uhr im Erdgeschoss des Hauses aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Ein 49-Jähriger konnte nur noch tot geborgen werden. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren wurde beim Versuch, sich aus dem Fenster zu retten schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5



Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Zwei weitere Personen im Alter von 76 Jahren und 80 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt



Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt



Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt

Feuer in Mehrfamilienhaus: Ein Toter und mehrere Verletzte Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Foto: NEWS5 / Schuchardt



Noch am Abend wurden die Versorgungsleitungen vom Hauptgebäude getrennt. Dessen Bewohner konnten danach wieder in ihre Wohnungen zurück. „Wir werden den betroffenen Familien Ersatzwohnungen zur Verfügung stellen", so Marco Schütz. Gegenwärtig ist die Mutter mit ihren Kindern im Alter von 14 bis 21 Jahren bei Verwandten untergebracht. Geprüft werden soll in den nächsten Tagen, ob aus der oberen Wohnung persönliche Sachen geborgen werden können.

Lob für umsichtige Feuerwehrleute

Rund 70 Kameraden von elf Feuerwehren aus Catterfeld, Ernstroda, Finsterbergen, Friedrichroda, Georgenthal, Luisenthal, Nauendorf, Ohrdruf, Tambach-Dietharz, Waltershausen und Warza waren im Einsatz. Sechs Rettungswagen der Rettungsdienste waren vor Ort nebst Notarzt, SEG-Rettungsdienst und dem Kriseninterventionsteam. Landrat Onno Eckert (SPD) machte sich noch am Donnerstagabend selbst ein Bild von der Lage. „Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen und den Verletzten", so Eckert. Lob gab es von ihm für die Feuerwehrleute, die umsichtig gehandelt hätten.

In Absprache mit dem Tambacher Bürgermeister wurde jetzt ein Spendenkonto für die Brandopfer eröffnet. Wer mit einer Spende helfen möchte, kann dies ab sofort unter IBAN: DE85 820 520 20 0300 099410 bei der Kreissparkasse Gotha - Verwendungszweck: Spende Hausbrand Tambach-Dietharz, tun.