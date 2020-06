Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tambach-Dietharz: Bibliothek bietet Lese-Wettbewerb für Kinder an

Das Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ ist in Thüringer Bibliotheken gestartet. Im Kreis Gotha ist es die Stadt- und Kurbibliothek Tambach-Dietharz, die jungen Lesern zwischen acht und zwölf Jahren ausgewählte Bücher vorstellt und damit ohne schulischen Druck den Spaß am Lesen erwecken will. Es werden sechs Titel vorgestellt, von denen mehrere Exemplare zur Ausleihe bereitstehen. Jeder Teilnehmer sollte sich zunächst ein Buch aussuchen und ein Mitmachheft mit Fragebögen mitnehmen. Auf einer freien Doppelseite können Bibliotheken einen zusätzlichen Titel aus ihrem Bestand in das Projekt integrieren.

Im Anschluss soll der Lesestoff bewertet und in Form von Zeichnungen auf Papier gebracht werden. Die Sparkassen-Kulturstiftung belohnt eifrige Teilnehmer mit Buchgutscheinen. Ein Lesefest schließt das Projekt ab. Auf welche Weise dieses in diesem Jahr stattfinden kann, werde sich zeigen, heißt es von der Sparkassen-Kulturstiftung.

Die Stadt- und Kulturbibliothek in der Burgstallstraße 31a hat montags, donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr geöffnet, dienstags bis 18 Uhr.