Tambach-Dietharz: So probt der Nachwuchs den Ernstfall

Tambach-Dietharz. Einsatz am Mardersbach: 19 kleine Floriansjünger proben den Ernstfall. Unterstützung finden sie bei den Einsatzkräften.

Bereits zum elften Mal organisierten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr von Tambach-Dietharz einen Berufsfeuerwehrtag für ihren Nachwuchs. Coronabedingt musste dieser drei Jahre lang ausfallen, umso mehr freuten sich die Kinder und Jugendlichen, dass sie ihr Wissen endlich mal bei einem Übungseinsatz unter Beweis stellen können.

19 Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Alter von zehn bis 16 Jahren, darunter viele Kinder, die das erste Mal einen Einsatz begleiteten, wurden Gruppenführern der Einsatzabteilung zugeführt. Ein besonderer Höhepunkt für die jungen Floriansjünger war bereits die Übernachtung im Gerätehaus, erzählt Jugendwartin Sophia Raßmann. Sie erstellte gemeinsam mit ihren Kollegen den Einsatzplan.

Los ging es am frühen Morgen mit einer Ölspur am Sportplatz, die beseitigt werden musste. Dann ertönte die Sirene für das nächste Ausrücken. Wie die Großen musste auch der Nachwuchs in kompletter Ausrüstung in die Einsatzfahrzeuge klettern. Dann ging es mit Tatütata in Richtung Schmalwassertalsperre. Unterstützt wurden die kleinen Retter diesmal von der Bergwacht, die natürlich ihr Equipment mit dabei hatte.

Unterhalb eines Kletterfelsens am Mardersbach wurde eine Wanderin - diese Rolle übernahm Lisa Goudriaan, gefunden. Die Rettungskräfte der Bergwacht übernahmen die erste medizinische Betreuung. Auf die Jugendfeuerwehr kam die Aufgabe zu, dass Gelände für den Abtransport der Verletzten vorzubereiten. Der 13-jährige Einsatzleiter Elias machte sich zunächst ein Bild von der Lage, bevor er seine Kameraden einteilte.

Elias Traum ist Feuerwehrmann

Bereits seit seinem sechsten Lebensjahr ist Elias bei der Tambacher Feuerwehr. „Es gefällt mir hier sehr gut. Wir lernen viel, was wir auch beim Feuerwehrtag anwenden können“, so Elias. Er hat sich ein großes Ziel gesteckt: Wenn er groß ist, dann will er auch Feuerwehrmann werden. Der junge Einsatzleiter wies die Kameraden an, was sie zu tun haben. So wurde eine Ersatzbrücke aus Stegleitern gebaut, damit die Retter über den Bachlauf kommen können. Ein anderer Trupp räumte mittlerweile Baumäste und Zweige aus dem Weg, damit die Einsatzkräfte mit ihrer Trage nicht stürzen.

Am Ende waren alle an der Einsatzübung Beteiligten zufrieden. „Es hat alles funktioniert und es ist nichts passiert“, sagt Jugendwartin Sophia Raßmann.