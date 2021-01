Tambach-Dietharz: Winterdienst hat Fahrt aufgenommen

Tambach-Dietharz Der Bauhof beräumt Straßen und Wege der Stadt sowie am Rennsteig.

Mittlerweile hat der Winter auch in dem Bergstädtchen Tambach-Dietharz Einzug gehalten. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sind seit dem vergangenen Wochenende mit Räumfahrzeugen unterwegs, bestätigte Bürgermeister Marco Schütz (parteilos).

Bereits im November haben die Bauhof-Mitarbeiter mit den ersten Vorbereitungen begonnen. „Wir haben uns ein Silo angeschafft, in dem wir Salz vorhalten, das wir für die Straßenkreuzungen benötigen“, sagt Schütz. Ansonsten werde nur Split aus dem Steinbruch verwendet, sicherte der Bürgermeister zu.

Weiteres Fahrzeug soll angeschafft werden

Seit letztem Wochenende sei der Bauhof dabei die Straßen und öffentlichen Wege von Schnee zu beräumen. „Und wir haben etliche steile Straßen dabei“, so Marco Schütz. Den Mitarbeitern stehen dabei drei Multicars und drei Traktoren zur Verfügung. In diesem Jahr soll ein weiteres Fahrzeug angeschafft werden, teilte das Stadtoberhaupt mit. Die Hauptstraße – eine Landesstraße - wird vom Ortseingang bis Ortsausgang von der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbh & Co KG (TSI) beräumt.

Der Tambach-Dietharzer Bauhof setzt derzeit drei Mitarbeiter pro Schicht für den Winterdienst ein. Bereits um 4 Uhr wird mit dem Beräumen begonnen. Die Arbeiten sind gegen 6.30 Uhr beendet, so Schütz. Ständig werde Patrouille gefahren, um bei weiteren Schneefällen handeln zu können.

Parallel dazu sind die Bauhof-Mitarbeiter dabei die Loipen zu spuren. Gemeinsam mit der Gemeinde Floh-Seligenthal sind sie dabei auf dem Rennsteig mit einem Loipenspurgerät zu Gange. „Wir halten uns aber in den anderen Gebieten zurück, um nicht massenhaft Leute in den Wald zu holen“, sagt Marco Schütz.