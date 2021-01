Tambach-Dietharzer Jubiläumsfeiern in Coronazeiten

Die Schleusen der Schmalwasser-Talsperre waren 2019 wieder geöffnet. Mit Schlauchbooten rauschen Hunderte die Apfelstädt hinab, in Tambach-Dietharz von der Einlass-Stelle am Brauhausplatz bis zur Anlegestelle Seeberger Fahrt. Im August soll es die 20. Auflage geben.

Tambach-Dietharz. Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf viele Veranstaltungen verzichtet werden musste, hofft die Stadt Tambach-Dietharz nun, dass sie im neuen Jahr die meisten Feierlichkeiten coronabedingt durchführen können. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Vereine des Bergstädtchens haben eine grobe Planung ihrer Festivitäten aufgestellt - jedoch mit Einschränkungen. Fest steht, dass sämtliche Faschingsveranstaltungen nicht stattfinden können, erklärt Bürgermeister Marco Schütz (parteilos). Dabei hatten bisher alle noch gehofft, dass wenigstens eine Veranstaltung unter freiem Himmel durchgeführt werden könnte.

Mit einem dicken Fragezeichen ist der Neujahrsempfang versehen, der für den 20. Februar terminiert ist. „Eventuell können wir im Sommer eine Freiluftveranstaltung als Ersatz anbieten“, sagt Schütz. Denn schließlich ginge es auch um die Ehrung der vielen Ehrenamtlichen. „Im Moment planen wir optimistisch und sagen ab, was abgesagt werden muss“, so der Bürgermeister.

Mehrere Jubiläen wollen die Tambach-Dietharzer in diesem Jahr begehen, so unter anderem das 90-jährige Jubiläum des Waldschwimmbades, das am 17. oder 24. Juli gefeiert werden soll. Des Weiteren will der Verein zur Förderung vermitativer Abfallverwertung und Humusproduktion sein 30-jähriges Bestehen feiern. Der Wurmverein plant dazu eine Veranstaltung auf der Wurmhumuskompostanlage.

Bereits zum 20. Mal sollen am 7. August wieder Schlauchboote auf dem wilden Schmalwasser und der Apfelstädt beim traditionellen Wildwasser-Rafting fahren. Die Trachtengruppe Sieben Täler plant am 1. Mai sein 18. Maibaumfest mit einem Sägewettbewerb der Vereine.