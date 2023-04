Tambacher-Dietharzerin zeigt Getöpfertes in Erfurt

Erfurt. Angela Eck sorgt sich um den Nachwuchs in ihrem Handwerk. Töpfermärkte von Qualität, wie der in Erfurt, dürften seltener werden, glaubt sie.

Angela Eck war eine von vielen, die am Wochenende auf dem Töpfermarkt in der Erfurter Altstadt aufgebaut hatten. Eck hat in Tambach-Dietharz den Töpfermeisterbetrieb „Am Schnepfenstein“ und gehört der Thüringer Töpferinnung an. Sie sorgt sich um die Zukunft ihres Handwerks, denn nur ein einziger Lehrling absolviert in Thüringen aktuell eine Ausbildung in diesem Beruf. Dieser müsse in Landshut die Schulbank drücken. Das liege auch an der Ausbildungsvergütung, die sich Töpferinnen und Töpfer, meist Ein-Personen-Betriebe, nicht leisten können. Ein Töpfermarkt wie der in Erfurt werde mit der derzeit anerkannt hohen Qualität bald nicht mehr möglich sein, meint Angela Eck.