Tanzabend in der Kukuna

Wer das Tanzbeinschwingen will, dem bietet sich diesen Freitag, 7. Februar, ab 19 Uhr in Bad Tabarz eine gute Gelegenheit. In der Begegnungsstätte „Kukuna“ eröffnet die Stötzer-Band die beliebte Reihe von Tanzabenden in diesem Jahr, teilt der Bad Tabarzer Kurchef Marcel Wedow mit. Norbert und Detlef Stötzer werden für gute Stimmung sorgen, verspricht er. Das Repertoire der gebürtigen Teutlebener Musiker reiche von modernem Schlager bis Oldies. Für des leibliche Wohl in den Tanzpausen sei ebenfalls gesorgt, so Wedow.