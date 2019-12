Tanzen gegen Weihnachtsspeck

Was tun Weihnachten? Manchen - wer vermag es genau zu sagen - steht der Sinn nicht nur nach Festtagsbraten und Frohsinn im Kreis seiner / ihrer Lieben. Zumal mehrere Feiertage hintereinander anstrengend sein können.

Um dem zu begegnen, trifft sich im Freundeskreis am ersten Weihnachtstag eine fröhliche Gesellschaft zum Wandern, egal, ob‘s regnet, stürmt oder schneit. Es lockt auch ein Festtagsmahl.

In Gotha lassen sich die zusätzlichen Kalorien abtanzen. Am ersten Weihnachtstag besteht gleich doppelt die Möglichkeit dazu. Offenbar ist die Nachfrage danach groß.

Nach über 20 Jahren startet die Gothaer Weihnachtsparty erstmals als „Gothaer X-Mas-Party“ in der Stadthalle. „Ein neuer Name, aber der Kultstatus bleibt“, verspricht Veranstalter René Willing. Er will mit den DJs Jens und Tommy Hits von gestern und heute auflegen. Dazu gibt‘s Livemusik mit der Depeche-Mode-Coverband „time to chance“ und Disco in der Bar.

Als Pendant zur Stadthallen-Weihnachtsparty spielen Dirk Sipp und Hajo Zimmermann, beide ebenfalls gestandene DJs, zeitgleich Rock- und Pop-Musik in der Tanzschule Schütte.

Eine Einladung wäre wohl auch noch ein Geschenk, aber nur für diejenigen, denen Weihnachten nach Tanzen zumute ist.