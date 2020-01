René Eckardt, Inhaber der gleichnamigen Tanzschule, will in Gotha den Tanztee wieder beleben und lädt zur ersten Veranstaltung am 29. Februar in den Marstall ein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tanztee-Tradition soll im Gothaer Marstall wieder aufleben

Die ältere Generation erinnert sich daran: An Tanztee-Nachmittage in der Stadthalle, dem Stadt-Café oder dem Orangerie-Café in Gotha. Jetzt sollen solche Veranstaltungen wieder aufleben – am Samstag, 29. Februar, wird von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr in den Gothaer Marstall eingeladen. Veranstalter ist René Eckardt, der in diesem Gebäude nicht nur eine Tanzschule betreibt, sondern den Saal auch für private Feiern vermietet oder eigene Events organisiert – wie den Tanztee.

Plaudern, Tanzen, Kontakte knüpfen „Ursprünglich stammt die Idee ja aus England. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dort solche Veranstaltungen, und sie blieben bis zum zweiten Weltkrieg populär. In den 1920er-Jahren erlebten Tanztees ihre Blütezeit“, weiß René Eckardt. Später seien sie in Gotha auch bis in die 1970er-Jahre gern besucht worden. Eckardt findet, dass ein solch unterhaltsames Angebot für die ältere, aber noch sehr aktive Generation heutzutage fehle. „Es wird viel für junge Leute getan, aber wo können sich die Älteren zum Plaudern und Tanzen treffen? Deshalb möchten wir den Tanztee wieder etablieren, der zwischenzeitlich mal von den Orangeriefreunden angeboten wurde.“ René Eckardt sieht darin auch eine gute Möglichkeit, dass allein lebende Menschen Kontakte knüpfen können. Zunächst einmal im Quartal geplant „Wir werden jetzt erst mal die Auftaktveranstaltung abwarten und schauen, wie die Idee ankommt. Zunächst soll es den Tanztee einmal im Quartal geben. Auf jeden Fall werden wir Musikwünsche erfüllen“, sagt René Eckardt. Er werde am 29. Februar selbst für die Musik sorgen – in angemessener Lautstärke. Es solle ein gemütlicher, entspannter Nachmittag mit Tanzpausen werden, in denen dann auch Zeit zum Unterhalten sei. Der Eintritt wird fünf Euro kosten – ein Glas Sekt sei da schon inklusive. „Wir bieten zudem weitere Getränke sowie Kaffee und Kuchen an. Da arbeiten wir mit der Gothaer Bäckerei Zeis zusammen“, sagt René Eckardt. Ein weiterer Gothaer Betrieb unterstütze die Idee des Tanztees: „André Amberg bietet in seinem Friseursalon in der Pfortenstraße Eintrittskarten im Vorverkauf an.“ Außerdem könnten die Tickets im Marstall erworben oder telefonisch reserviert werden. Marstall als etablierter Veranstaltungsort René Eckardt führt als ausgebildeter Tanzlehrer die gleichnamige Tanzschule seit 1990. Gegründet worden war sie von seinem Vater Egon Eckardt bereits 1947 in Bad Langensalza. Seit 1964 ist die Tanzschule Eckardt in Gotha ansässig. „Die Zeit nach der politischen Wende war nicht so leicht, aber dann ging es recht schnell wieder“, sagt René Eckardt, der die Tanzschule mit seiner Frau Jana betreibt. „Wir versuchen, für alle Generationen etwas zu bieten.“ Neben dem Unterricht habe sich der Marstall als Veranstaltungsort in Gotha etabliert. Ob Ü-30- oder Ü-40-Party mit unterschiedlicher Musikauswahl, eine Silvesterfeier oder ein Mädelsabend zum Frauentag – „wir versuchen, den Gothaern entspannte Stunden zu bieten“, sagt René Eckardt. Er hofft, dass sich nun auch der Tanztee etabliert. Tanztee im Marstall am 29. Februar, 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Eintritt fünf Euro. Kartenbestellung unter Telefon: 03621/70 43 10