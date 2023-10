Der Taubenbestand in Gotha könnte im nächsten Jahr explodieren. (Symbolbild)

Taubenplage in Gotha: Die Stadt muss handeln!

Unser Autor sieht Handlungsbedarf beim Taubenproblem in Gotha. Ein erster Schritt geht in die richtige Richtung. Die Kosten sollte nicht nur die Stadt tragen.

Eine irre Zahl: Innerhalb eines Jahres könnte der Taubenbestand in Gotha von 12.000 auf 60.000 steigen. Die ehrenamtlichen Tierschützer der Stadttauben haben vollkommen Recht, wenn sie die Stadt in die Pflicht nehmen wollen. Es muss gehandelt werden – und zwar so schnell wie möglich! Nicht nur, um eine mögliche zukünftige Plage vorzubeugen, sondern auch, um das Wohl der Tiere zu gewährleisten.

Tobias Leiser ist Volontär in der Lokalredaktion Gotha. Foto: Malte Hahs / Funke Medien Thüringen

Die Stadttauben kümmern sich schon um das Problem. Doch viele Nester müssen erst noch gefunden werden, sind zum Teil auch nur schwer zu erreichen. Ein städtischer Taubenschlag wäre der erste Schritt in die Richtung. Mal davon abgesehen, dass er zur Lösung beitragen könnte, entständen so vielleicht auch Stellen für Minijobs.

Das würde sich für Senioren oder beeinträchtigte Menschen sicher anbieten. Im Haushaltsplan sollte der Gothaer Stadtrat daher gleich Geld für solche Stellen einplanen. Und bitte nicht den barrierefreien Zugang zum Schlag vergessen – für die Helfer und die Tauben. Genauso in der Pflicht sehe ich auch die Züchter. Es kann nicht sein, dass Kommunen auf den Kosten für gestrandete Tieren sitzen bleiben.