Taxifahrer angegriffen und verletzt – Polizei fasst Tatverdächtigen

Am frühen Freitagmorgen ist ein Taxifahrer in der Gothaer Bahnhofstraße bei einem Übergriff verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war er von einem 34-jährigen Fahrgast attackiert worden und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige konnte zunächst fliehen, konnte jedoch wenig später gefasst werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Betrunkener verletzt junge Frau

In der vergangenen Nacht ist in Siebleben in der Salzgitterstraße ein Streit zwischen einem 22 Jahre alten Mann und einer 21-Jährigen eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, sei die junge Frau dabei leicht verletzt worden. Vermutlich im Zusammenhang mit dieser Tat beschädigte der 22-Jährige offenbar auch ein Fahrzeug, so die Polizei. Die eingesetzten Beamten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Mehr Blaulichtmeldungen