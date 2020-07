Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teichanlagen bekommen neue Pumpe

Enorme Umsatz-Verluste von rund 50.000 Euro habe die durch die Corona-Pandemie veranlasste Schließung des Gothaer Tierparks hinterlassen. Gerade in dieser Zeit sind Zusammenhalt und gemeinsame Unterstützung wichtig, sagte sich Tanzschulen-Betreiber Johannes Dupareé und rief die Aktion „Gotha tanzt. Zuhause – Und doch gemeinsam!“ ins Leben, deren Erlös am Donnerstag dem Tierpark überreicht wurde.

Auch die Gothaer Tanzschule musste am 18. März ihre Türen schließen und die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, berichtet Johannes Dupareé. „Wir haben uns mit dem Gewerbeverein in Verbindung gesetzt und eine Idee entwickelt“, erzählt der Tanzschulen-Inhaber. Mit ins Boot genommen wurde die Kultourstadt GmbH. So wurden Tanzschüler, aber auch am Tanz Interessierte übers Internet dazu aufgerufen, zuhause ein Video zu drehen. Als Vorgabe diente der Discofox. Im Mittelpunkt der Aktion stand natürlich der Tierpark, für den Spenden für einen guten Zweck gesammelt wurden. „Es sind einige Videos eingegangen“, sagt Johannes Dupareé. So konnten am Donnerstag der Kultourstadt-Geschäftsführer Christoph Gösel und Anett Engelhardt, die amtierende Tierparkleiterin einen Spendenscheck von 500 Euro entgegennehmen. Es sei zwar nicht die komplette Summe zusammengekommen, doch zeige die Aktion, dass man in so einer Zeit füreinander da ist, betont Johannes Dupareé.

Für was das Geld verwendet wird, dass wusste der Kultourstadt-Chef sofort: Für die Teichpflege. Seit den letzten Jahren habe es durch die trockenen Sommer kaum ein Zufluss durch die vorhandenen Quellen an Frischwasser für die Teiche im Gothaer Tierpark gegeben. „Wir brauchen dringend eine Pumpe und wollen die Spende dafür einsetzen“, so Christoph Gösel. Natürlich werde in der Coronazeit auch über neue Ideen nachgedacht, was man Besucher anbieten könnte. Ein erster Schritt wurde mit dem Konzertgarten gemacht, der noch bis Ende August angeboten wird.