Telefonische Bürgersprechstunde

Am Freitag, 19. März, haben Bürger im Landkreis Gotha die Möglichkeit, mit dem Bundestagsabgeordneten Tankred Schipanski (CDU) über aktuelle Entwicklungen und Probleme zu sprechen. Seine Bürgersprechstunde findet aufgrund der anhaltenden Corona-Krise per Telefon statt. Unter der Rufnummer 03621/30 44 25 können am Freitag zwischen 16 und 17 Uhr alle Fragen und Anliegen direkt mit Schipanski besprochen werden, teilt er mit.